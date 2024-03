Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen - Unfall mit Personenschaden in Birkungen

Eichsfeld (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Freitag, 29.03.2024 gegen 00:40 Uhr in der Ortslage Birkungen. Der 27-jährige Fahrer kam mit seinem Pkw Audi aufgrund von Alkoholkonsum und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer ca. 50cm hohen Mauer und in der weiteren Folge mit einem Laternenmast. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Beifahrer blieb zum Glück unverletzt. Die Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

