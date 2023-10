Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus

Waldbröl (ots)

Ein Pedelecfahrer hat sich am Donnerstagvormittag (19. Oktober) am Kreisverkehr Wiehler Straße / Kaiserstraße in Waldbröl bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der 83-jährige Mann aus Engelskirchen fuhr um 16:15 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Rad- und Gehweg in Fahrtrichtung Homburger Straße. Als er unvermittelt über einen hohen Bordstein auf die Fahrbahn fuhr, kam es zur Kollision mit dem Auto einer 70-jährigen Waldbrölerin, die sich im Kreisverkehr befand und beabsichtigte, diesen an der Ausfahrt Homburger Straße zu verlassen. Bei dem Sturz zog sich der 83-Jährige schwere Verletzungen zu; ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

