Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autoscheibe eingeschlagen

Gummersbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19. Oktober) in Dümmlinghausen die Scheiben eines grauen Peugeot eingeschlagen, der in der Hagener Straße parkte. Die Diebe stahlen daraus eine Geldbörse. Nicht weit entfernt, in der Straße "Zum Mühlenteich" in Hesselbach, schlugen Unbekannte die Scheibe eines schwarzen Ford ein. Hier wurde augenscheinlich nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

