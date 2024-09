POL-PDLD: Germersheim - Öffentlichkeitsfahndung nach 74-Jährigem

Landau (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, dem 25.09.2024, im Zeitraum von 23:50 bis 07:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus im Landauer Stadtteil Queichheim, in der Straße "Breiter Weg", ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände, unter anderem auch einen Fahrzeugschlüssel. Nach der Tatausführung konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten. Bei der Flucht entwendeten sie, mit dem ...

mehr