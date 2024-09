POL-PDLD: L 507 zwischen Edesheim und Großfischlingen - Weintrauben verloren/Verursacher gesucht

Germersheim (ots) - Am Dienstagmorgen führte die Polizei Germersheim an der Gottfried - Tulla Grundschule in Germersheim Sondernheim Schulwegkontrollen durch. Hier kam es erfreulicherweise zu keinerlei Verstößen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1603 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der ...

mehr