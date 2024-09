POL-PDLD: Schwegenheim - keine Fahrerlaubnis und berauscht

Hagenbach (ots) - Am 24.09.24 gegen 14.30h kam es in Hagenbach in der Friedensstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. In einer Rechtskurve kam der 17-jährige Motorradfahrer mit seiner 125ccm Maschine vermutlich aufgrund neuer Reifen, nicht angepasster Geschwindigkeit und fehlender Fahrpraxis in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Dadurch stürzte der ...

