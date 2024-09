Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Motorrad fährt in Auto

Hagenbach (ots)

Am 24.09.24 gegen 14.30h kam es in Hagenbach in der Friedensstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. In einer Rechtskurve kam der 17-jährige Motorradfahrer mit seiner 125ccm Maschine vermutlich aufgrund neuer Reifen, nicht angepasster Geschwindigkeit und fehlender Fahrpraxis in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Dadurch stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Die 24-jährige PKW Fahrerin erlitt leichte Prellungen. Der Sachschaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

