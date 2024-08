Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei Neuss sucht 15-jährige Vermisste - auch in Krefeld

Krefeld (ots)

Wir teilen eine Pressemeldung der Kreispolizeibehörde des Rhein-Kreises Neuss:

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit bei der Suche nach der 15-jährigen Katharina aus Meerbusch um Hilfe.

Die Vermisste wurde letztmalig am Sonntag (25.08.) gegen 14:55 Uhr an ihrem Wohnort in Meerbusch-Büderich gesehen. Es ist wahrscheinlich, dass sich das Mädchen im Raum Krefeld aufhalten könnte.

Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht dazu, dass die Vermisste angetroffen werden konnte.

Zur Beschreibung der Vermissten: Sie ist circa 160-170 Zentimeter groß, hat eine schlanke Figur und rote schulterlange Haare. Vermutlich ist sie mit einem schwarzen Kapuzenpulli, einer blauen Jeans mit Löchern und einer Umhängetasche bekleidet.

Die Polizei veröffentlicht ein Foto der Vermissten im Fahndungsportal NRW, das (solange die Voraussetzungen für die Öffentlichkeitsfahndung vorliegen) unter folgendem Link abgerufen werden kann: https://polizei.nrw/fahndung/144391

Wer hat die Vermisste gesehen oder kann sonstige Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 23 unter Telefon 02131 300-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

