POL-KR: Radfahrerin bei Unfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (21. August 2024) um 22:20 Uhr fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Pedelec auf der Hochstraße in Richtung Neusser Straße. Als sie beabsichtigte, den Südwall zu überqueren, um auf die Neusser Straße zu fahren, touchierte ein schwarzer VW Golf oder ein VW Polo ihr Hinterrad. Die Radfahrerin stürzte und verletze sich. Der Pkw-Fahrer bremste daraufhin erst ab, beschleunigte danach stark und flüchtete in Richtung Westwall. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, beschrieb die beiden männlichen Insassen des VW als 20 bis 22 Jahre alt. Beide hätten ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Laut Zeugenangaben hatte der Pkw ein Kennzeichen aus Geldern (GEL) oder Gelsenkirchen (GE).

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

(160)

