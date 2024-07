Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen wegen Urkundenfälschung

Lahr (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg haben am Mittwoch gleich zwei Fahrzeugführer festgestellt, die mit nicht auf ihre Fahrzeuge zugelassenen Kennzeichen unterwegs waren. Bei einer Verkehrskontrolle eines Opel-Fahrers gegen 0:40 Uhr in der Jammstraße, ergaben sich einige Unstimmigkeiten bezüglich der am Opel angebrachten Kennzeichen. Diese waren laut polizeilicher Recherchen nicht auf das Fahrzeug zugelassen. Die Beamten beschlagnahmten die Fahrzeugschlüssel und haben die weiteren Ermittlungen eingeleitet. Ein weiterer Autofahrer geriet gegen 3:40 Uhr in der Dinglinger Hauptstraße in das Visier der Beamten. Bei der folgenden Überprüfungen des Mercedes, ergab sich auch hier der Verdacht, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten. Überprüfungen ergaben, dass die Kennzeichen im Juni als gestohlen gemeldet wurden. Die Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel des Mercedes wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell