Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Ötigheim - Trunkenheitsfahrt

Rastatt (ots)

Bei der Polizei ging am Montag gegen 17 Uhr ein Anruf wegen eines 54-jährigen Fahrzeugführers ein, der in der Wilhelmstraße an einer Engstelle den Vorrang des Gegenverkehrs missachtete. Hierbei kam es offenbar zu einer Kollision der Außenspiegel von dessen Pkw und dem entgegenkommenden Wohnmobil, wobei der Außenspiegel des Pkw abgerissen wurde. Er soll jedoch ohne anzuhalten, weitergefahren sein. Gegen 17:35 Uhr teilte ein weiterer Anrufer der Polizei mit, dass mutmaßlich derselbe Pkw-Fahrer auf der B63 bei Ötigheim in Richtung Karlsruhe ständig in den Gegenverkehr geraten würde. Als Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe den 54-Jährigen kontrollieren, konnte bei einem Alkoholtest ein Wert von über zwei Promille festgestellt werden. Für weitere Maßnahmen wurde er den Rastatter Kollegen überstellt. Die Folgen für den mutmaßlich betrunkenen Fahrer: Die Weiterfahrt wurde beendet, der Führerschein wurde beschlagnahmt und Blutentnahmen durchgeführt. Darüber hinaus erwartet nun den Mann ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell