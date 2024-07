Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Ladendieb festgehalten

Seelbach (ots)

Am Montag gegen 12:15 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft "Am Bahndamm" zu einem Diebstahl. Der 38-jährige mutmaßliche Dieb wurde dabei beobachtet wie er Tabak und Hygieneartikel einsteckte und ohne diese zu bezahlen den Markt verließ. Als er am Ausgang von dem Marktleiter angesprochen und festgehalten wurde, wehrte er sich zunächst und flüchtete. Der aufmerksame Mitarbeiter und eine Kollegin verfolgten den mutmaßlichen Täter und konnten ihn daraufhin fassen. Trotz des unkooperativen Verhaltens des 38-Jährigen wurde er bis zum Eintreffen der Polizei von dem Marktleiter festgehalten. Die Polizeibeamten konnten noch weiteres Diebesgut bei ihm feststellen. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell