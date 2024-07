Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Schaufenster durch Aufprall zerstört

Bühl (ots)

Mutmaßlich aufgrund der Unaufmerksamkeit eines Citroen-Fahrers zersplitterte am Montag eine Schaufensterscheibe in der Hauptstraße. Am Nachmittag gegen 17:45 Uhr fuhr der 42-Jährige Mann nach ersten Erkenntnissen mit seinem Pkw rückwärts und prallte dabei gegen ein dortiges Schaufenster. Die Scheibe konnte der Wucht des Aufpralls nicht standhalten und ging zu Bruch. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell