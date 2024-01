LPI-EF: Simson gestohlen

Erfurt (ots) - Nach einem Frontalzusammenstoß wurde eine Fahrradfahrerin in der Johannesstraße in Erfurt schwer verletzt. Nachdem ein betrunkener Mann sich am Dienstagabend auf die Fahrbahn gestellt hatte und den Verkehr behinderte, bildete sich ein Rückstau mehrerer Autos. Um diesen zu umfahren, bog ein 57-Jähriger mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr in Richtung Augustinerstraße ein. Dabei übersah er eine ...

