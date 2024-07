POL-OG: Gutach - Aufgefahren

Wolfach (ots) - Am Montag, 22. Juli 2024 gegen 16:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hausacher Straße zu einer Sachbeschädigung. Eine noch unbekannte VW-Fahrerin war in Begleitung eines Kindes, welches mutmaßlich aus Unachtsamkeit die Fahrzeugtür gegen einen roten Tesla stieß. Dabei wurde der Tesla offenbar beschädigt. Bei der Fahrzeugführerin handelte es sich augenscheinlich um eine zirka 65 Jahre alte Frau die zur Tatzeit mit einer Jeanshose, ...

mehr