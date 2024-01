Landespolizeiamt

POL-SH: Friedliche Bauernproteste sorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Flensburg und Lübeck

Kiel (ots)

Am heutigen Mittwoch, 10.01.2024, kam es schwerpunktmäßig in Flensburg und Lübeck, in kleinerem Ausmaß auch in anderen Teilen des Landes, zu angekündigten Protestaktionen von Landwirten. Zu den Protesten der Landwirte gehörten auch mehrere Kolonnenfahrten mit Traktoren. Die Kolonnenfahrten waren wiederum als zwei Sternfahrten, jeweils nach Flensburg und nach Lübeck, organisiert.

Die Gesamtzahl der Fahrzeuge bewegte sich im unteren bis mittleren 4-stelligen Bereich.

Sowohl in Flensburg, als auch in Lübeck kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch die Zufahrtstraßen der beiden Städte waren betroffen. Die Polizei hat Kräfte zur Verkehrsregelung eingesetzt. Es wurden verkehrsregelnde Maßnahmen durchgeführt, um sowohl den reibungslosen Ablauf der Demonstrationen zu gewährleisten, als auch etwaige Rettungswege frei zu halten.

Die Proteste der Landwirte verliefen friedlich, die an den Aktionen teilnehmenden Bauern und Bürger haben sich durchweg kooperativ und gesprächsbereit verhalten. Die Polizei setzte auf Dialog und angemessenen Personaleinsatz. Dieses Einsatzkonzept hat sich bewährt.

