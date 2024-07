Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Alkoholisierter Autofahrer, beteiligte Zeugen gesucht!

Ottersweier (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei durch Zeugen gegen 17:45 Uhr auf einen mutmaßlich alkoholisierten Opel-Fahrer aufmerksam. Die Beamten sichteten den 46-jährigen Fahrer in der Hubstraße und forderten ihn mehrfach zum Anhalten auf, dem er nicht nachkam. Auf Höhe der Einmündung Hubstraße/Neusatzerstraße kollidierte der offensichtlich Alkoholisierte beinahe mit einem Fahrradfahrer und fuhr anschließend nach rechts in den Grünstreifen. Daraufhin kam er nach links auf die Gegenfahrbahn, wo ein entgegenkommende Fahrzeug durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß noch vermeiden konnte. An der Kreuzung Neusatzstraße/K 3752 Richtung Rittersbach hielt der 46-jährige Lenker schließlich den Opel an und konnte einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Beschuldigte wurde zur Blutentnahme und weiteren Ermittlung auf das Polizeirevier gebracht. Die ermittelnden Beamten aus Bühl bitten darum, dass sich die beteiligten Zeugen unter der Rufnummer 07223 99097-0 melden. /jo

