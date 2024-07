Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mutmaßlicher Fahrraddieb überführt

Bühl (ots)

Das couragierte Einschreiten eines Zeugen trug am Sonntagnachmittag dazu bei, dass einem mutmaßlichen Fahrraddieb das Handwerk gelegt werden konnte. Der 53-Jährige steht im Verdacht, gegen 17.20 Uhr das an einem Schwimmbad in der Ludwig-Jahn-Straße abgestellte Fahrrad eines Jugendlichen entwendet zu haben. Dem Vater des Bestohlenen gelang es in der Folge anhand eines integrierten GPS-Trackers, das E-Bike zu orten. Er stellte den mutmaßlichen Langfinger kurz vor 19 Uhr an der Bushaltestelle "Rebland" und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Bühl in Schach. Im Zuge der weiteren polizeilichen Recherchen ergaben sich konkrete Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige für weitere Fahrraddiebstähle verantwortlich gewesen sein dürfte. Eine daraufhin richterlich angeordnete Durchsuchung der Räume des Mannes führte zur Sicherstellung von unter anderem elf zum Teil neuwertigen Fahrrädern sowie eines E-Scooters. Einzelne Räder konnten bereits zurückliegenden Diebstählen zugeordnet werden, die Ermittlungen zur Herkunft der weiteren dauern an. Darüber hinaus wurden mutmaßliche Tatmittel beschlagnahmt. Außerdem musste der 53-Jährige eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

