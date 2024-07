Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Schwerer Unfall bei Verladearbeiten

Rust (ots)

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf dem Gelände eines Freitzeitparks hat sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Kurz vor 14 Uhr war der 33-Jährige bei Verladearbeiten mit einem Gabelstapler beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen blieb er offenbar mit den nach unten gelassenen Hubgabeln des Fahrzeugs an einer Bodenschiene hängen und stieß durch das abrupte stoppen gegen die Frontscheibe. Bei dem Aufprall verletzte sich der Mann schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Die Beamten des Verkehrsdienst Offenburg haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

/ph

