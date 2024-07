POL-OG: Kappelrodeck - Schwer verletzt nach Fahrradsturz

Bühl (ots) - Das couragierte Einschreiten eines Zeugen trug am Sonntagnachmittag dazu bei, dass einem mutmaßlichen Fahrraddieb das Handwerk gelegt werden konnte. Der 53-Jährige steht im Verdacht, gegen 17.20 Uhr das an einem Schwimmbad in der Ludwig-Jahn-Straße abgestellte Fahrrad eines Jugendlichen entwendet zu haben. Dem Vater des Bestohlenen gelang es in der Folge anhand eines integrierten GPS-Trackers, das E-Bike ...

