BPOL NRW: Rucksack in S1 vergessen - Bundespolizei stellt großen Behälter mit Marihuana sicher

Dortmund - Wuppertal - Stormarn - Hamburg (ots) - Am Freitagnachmittag (26. Juli) belästigte ein zunächst Unbekannter eine Frau im Dortmunder Hauptbahnhof. Dank einer sofortigen Videoauswertung konnte der Mann wenig später am Wuppertaler Hauptbahnhof gefasst werden. Gegen 17 Uhr wurde eine 22-Jährige in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Diese gab an, dass ein Unbekannter ihr gegen ihren ...

mehr