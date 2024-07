Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Verkehrsunfall Widerstand geleistet

Rastatt (ots)

Am Samstagabend war ein Peugeot-Fahrer auf der Oberwaldstraße unterwegs. Gegen 21:30 Uhr missachtete der 51-Jährige offenbar die "grün" anzeigende Lichtzeichenanlage für eine aus Richtung Ottersdorf fahrende Peugeot-Fahrerin. In Folge kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Bei dem Aufprall verletzte sich die 58 Jahre alte Frau leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er mit seinem beschädigten Auto weiter in Richtung stadteinwärts, bog nach rechts in die Augustastraße ab und fuhr auf einen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand parkenden BMW auf. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro beziffert. Der Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Kehler Straße fort. An der Einmündung Kehler Straße konnte eine Polizeistreife das Unfallfahrzeug feststellen. Beim Erblicken der Beamten gelang dem alkoholisierten Mann zunächst fußläufig die Flucht bis Höhe Ritterstraße, wo er dann vorläufig festgenommen wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung versuchte er sich gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen zu widersetzten und verletzte einen Beamten leicht. Nun erwarten ihn gleich mehrere Strafanzeigen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell