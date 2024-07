Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Zeugenaufruf

Wolfach (ots)

Am Montag, 22. Juli 2024 gegen 16:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hausacher Straße zu einer Sachbeschädigung. Eine noch unbekannte VW-Fahrerin war in Begleitung eines Kindes, welches mutmaßlich aus Unachtsamkeit die Fahrzeugtür gegen einen roten Tesla stieß. Dabei wurde der Tesla offenbar beschädigt. Bei der Fahrzeugführerin handelte es sich augenscheinlich um eine zirka 65 Jahre alte Frau die zur Tatzeit mit einer Jeanshose, rosa Bluse und Sandalen bekleidet war. Um das Mädchen einsteigen zu lassen stellte sich die Frau zwischen Tür und dem später geschädigten Fahrzeug um einen Anstoß zu verhindern. Anschließend begibt sich die Frau zur Fahrerseite. Das Mädchen öffnet die Tür beim Einstieg jedoch weiter, so dass es zum Kontakt mit dem roten Tesla kommt. Zeugen, die zur Tathandlung oder der Identität der Gesuchten Angaben machen können, wenden sich unter der Nummer 07834 8537-0 an die Beamten des Polizeiposten Wolfach. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell