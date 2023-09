Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 26-Jähriger widersetzt sich Polizeimaßnahmen

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 14. September 2023, kam es um 14.09 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Wohnung an der Grenzstraße in Schalke. Dort führten Beamte der Polizei und der Stadt eine Kontrolle wegen des Verdachts der Wohnungsprostitution und der Steuerhinterziehung durch. Dabei stellten sie eine geringe Menge Betäubungsmittel fest, die offen in der Wohnung lag. Als die Beamten diese sicherstellen wollten, wurde ein in der Wohnung angetroffener Mann zunehmend aggressiv und baute sich drohend den Beamten gegenüber auf und beleidigte sie massiv. Zudem filmte der Mann die Maßnahmen mit seinem Mobiltelefon. Mit weiteren Unterstützungskräften musste der 26-Jährige schließlich fixiert und zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht werden. Die Beamten stellten das Telefon des Mannes und die Betäubungsmittel sicher. Der Mann wurde vorübergehend in das Gewahrsam gebracht, da nicht feststand, ob er sich rechtmäßig in Deutschland aufhält. Es wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und des Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes gefertigt. Einer der eingesetzten Beamten verletzte sich bei der Fixierung des Beschuldigten leicht, verblieb aber im Dienst.

