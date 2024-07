Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach sexueller Nötigung in Haft

Offenburg (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben nach einem Vorfall am Freitagabend unweit des Offenburger Bahnhofs Ermittlungen wegen sexueller Nötigung eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll eine 14-Jährige gegen 19.30 Uhr von einem 20 Jahre alten Mann angesprochen worden sein. In der Folge habe der marokkanische Staatsangehörige das Mädchen gegen ihren Willen geküsst und sie offenbar mehrfach unsittlich berührt. Der Tatverdächtige konnte daraufhin vorläufig festgenommen werden. Die weiteren polizeilichen Recherchen ergaben, dass sich der Mann illegal in Deutschland aufhielt. Nach richterlicher Vorführung am Folgetag wurde die Abschiebehaft angeordnet und der 20-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

/ya

