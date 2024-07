Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach, Kirnbach - Einbruch in Clubheim

Wolfach (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 3:30 Uhr und 4 Uhr in ein Vereinsheim in der Talstraße eingebrochen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete wie sich vermutlich zwei Personen bereits gegen 3:15 Uhr am Clubheim aufhielten und dann die Örtlichkeit verließen. Später kamen sie wieder und flüchteten offenbar mit einem größeren Gegenstand aus dem Gebäude. Die Täter soll nach ersten Erkenntnissen einen Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendet haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben könne, sich beim Polizeirevier in Haslach, unter der Telefonnummer 07832 97592-0, zu melden. /al

