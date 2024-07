Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mehrfamilienhaus durch Unachtsamkeit unbewohnbar geworden

Ulm (ots)

Zum Fototermin des PP Ulm vom 19.07.2024, 21.50 Uhr.

Am Freitagabend, um 21.38 Uhr, wurde die Polizei von der integrierten Leitstelle darüber informiert, dass in der Darwinstraße ein Gebäude brennt. Bei dem Haus handelt es sich um überwiegend ein Personen Appartements. 12 der 13 Bewohner befanden sich beim Eintreffen der ersten Streife bereits vor dem Gebäude. Ein Bewohner konnte im Erdgeschoss auf die Gefahr aufmerksam gemacht und aus dem Haus begleitet werden. Alle Bewohner sind unverletzt. Die Wohnung, in der der Brand ausbrach, ist im 2. OG. Die Etage war komplett verraucht, so dass nur die Feuerwehr diesen Bereich betreten konnte. Von einem Fehlverhalten des Bewohners mit offenen Feuer wird als Brandursache ausgegangen. Im Haus entstand ein erheblicher Wasserschaden. Der Strom musste abgestellt werden. Deshalb mussten neun Bewohner durch die Stadt anderweitig untergebracht werden. Vier Bewohner kümmerten sich selber um eine Bleibe. Der Schaden wird auf 300.000 EUR geschätzt.

++++++++++++++ 1420696

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell