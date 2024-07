Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Junge Frau sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Mittwochmorgen im Grenzgebiet Essen/Bottrop unterwegs waren und Angaben zu einem angezeigten Sexualdelikt machen können. Eine 18-jährige Frau aus Essen gab an, gegen 4.15 Uhr zu Fuß im Bereich Essener-/Borkener Straße (in der Nähe von Poco) gegangen zu sein. An der Bushaltestelle sei ihr ein Mann aufgefallen, der sie dann verfolgt habe. Der Mann habe auch etwas zu ihr gesagt, was sie allerdings nicht verstand, weil sie Kopfhörer trug. Im Bereich eines (Zaun-)Tores habe der Unbekannte sie angefasst und umgeschubst. Die junge Frau konnte sich erfolgreich wehren - und der Mann lief weg. Die 18-Jährige wollte daraufhin ein vorbeifahrendes (weißes) Auto anhalten, der Fahrer oder die Fahrerin fuhr allerdings weiter. Anschließend rief die junge Frau die Polizei. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,75m bis 1,85m groß, maximal 30 Jahre alt, schlank, schwarze - locker sitzende - Kleidung, Oberteil mit weißer Kapuze. Außerdem hatte er eine schwarze Umhängetasche dabei. Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

