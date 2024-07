Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Wichtige Zeugin nach Fahrraddiebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl auf dem Lidl-Parkplatz an der Ewaldstraße ist die Polizei auf der Suche nach einer Zeugin. Die Frau könnte dazu beitragen, den Fall aufzuklären. Das Fahrrad (Pedelec der Marke Canyon) wurde am vergangenen Samstagabend (29.06.) vom Parkplatz (Fahrradständer) gestohlen. Der Eigentümer war gegen 20.15 Uhr einkaufen, als er wieder kam, war sein Fahrrad weg. Die Zeugin sprach ihn daraufhin an und sagte, sie habe einen verdächtigen Mann und ein Fahrzeug gesehen. Demnach soll der Tatverdächtige etwa 18 Jahre alt und schlank (schlaksig) gewesen sein. Außerdem trug er eine Cappy. Die Zeugin hinterließ leider nicht ihre Personaldaten. Deshalb sucht die Polizei jetzt auf diesem Weg nach der Frau. Sie kann möglicherweise weitere Informationen - unter anderem zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer - geben und damit bei den Ermittlungen weiterhelfen. Die Zeugin wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 beim zuständigen Kommissariat zu melden.

