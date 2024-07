POL-RE: Oer-Erkenschwick: Radfahrerin an Überweg angefahren

Recklinghausen (ots) - Am Gemeindedreieck hat es am frühen Mittwochnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 15-jährige Radfahrerin und ein Lkw sind dabei zusammengestoßen. Die 15-Jährige aus Dorsten musste schwer verletzt in Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Jugendliche gegen 13.45 Uhr von der Borkener Straße Richtung Halterner Straße unterwegs, beim Überqueren der ...

