LPI-NDH: Zeugenaufruf: Mehrere Kompletträder und Reifen gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Bleicherode (ots) - Eine Frau bereicherte sich unberechtigt an zwei Geldbörsen in einem Blumengeschäft. Die Unbekannte bestellte einen Blumenstrauß und nutze die Zeit, als die Mitarbeiterin mit dem Binden des Straußes beschäftigt war, um mehrere hundert Euro, mehrere tausend Dinar, Ausweis Dokumente und Geldkarten zu erbeuten. Anschließend stieg sie in der Wallstraße in ein Fahrzeug und verschwand in unbekannte ...

