Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreister Diebstahl aus Blumengeschäft

Bleicherode (ots)

Eine Frau bereicherte sich unberechtigt an zwei Geldbörsen in einem Blumengeschäft. Die Unbekannte bestellte einen Blumenstrauß und nutze die Zeit, als die Mitarbeiterin mit dem Binden des Straußes beschäftigt war, um mehrere hundert Euro, mehrere tausend Dinar, Ausweis Dokumente und Geldkarten zu erbeuten. Anschließend stieg sie in der Wallstraße in ein Fahrzeug und verschwand in unbekannte Richtung.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: - ca. 160cm groß - untersetzte Figur - dunkle Teint - dunkle Haare - Jeanshose grau/schwarz - vermutlich südländischer Phänotyp

Hinweise zur Täterin nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0143470

