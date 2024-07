Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Mann erliegt seinen Verletzungen

Am Freitag soll ein 27-Jähriger in Berkheim zwei Bekannte bedroht und sich selbst verletzt haben.

Gegen 6.15 Uhr rückte die Polizei in ein Wohngebiet in Berkheim aus. Dort soll ein 27-Jähriger zwei Frauen in einem Haus bedroht habe. Durch ein Gerangel mit dem Mann erlitten die Frauen leichte Verletzungen. Da der Mann mit einem Samurai-Schwert bewaffnet war, rückte die Polizei mit mehreren Streifen aus. Als die Polizei das Gebäude umstellt hatte, soll sich der 27-Jährige im Haus selbst verletzt haben. Beim Versuch, aus einem Fenster zu flüchten, nahm die Polizei den schwer Verletzten ohne Widerstand fest. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzungen und brachten ihn in eine Klinik.

Seine Verletzungen erwiesen sich als so schwerwiegend, dass er dort im Laufe des Vormittags verstarb. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge bestand wohl vor geraumer Zeit eine Beziehung zwischen dem 27-Jährigen und einer der beiden Frauen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

