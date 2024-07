Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Brand in Kamin

Zu einem Brand rückte die Feuerwehr am Donnerstag in Heidenheim a.d. Brenz aus.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete den Brand kurz nach 16 Uhr in der Gluckstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drangen Qualm und Flammen aus dem Dachstuhl. In einem Kamin war ein Feuer ausgebrochen. Durch die starke Hitzeentwicklung führte dies offenbar zu einem Schwelbrand in einer Zwischendecke. Während der Brandbekämpfung musste die Feuerwehr Heidenheim Teile des Daches abdecken. Verletzt wurde niemand. Die geheingeschränkte Bewohnerin konnte noch rechtzeitig von der Nachbarin aus dem Haus gerettet werden. Ein Schadenshöhe lässt sich mit rund 50.000 Euro beziffern. Ob nun ein technischer Defekt an der Heizungsanlage vorlag, muss die Polizei Heidenheim noch ermitteln.

