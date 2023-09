Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Drei vollendete Einbrüche sowie ein Einbruchversuch in Wohnhäuser

Feuerscheid, Winterspelt, Leidenborn und Lützkampen (ots)

Am Dienstag, den 26.09.2023, wurde der Polizeiinspektion Prüm um 12.35 Uhr ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Feuerscheid gemeldet. Ein Nachbar konnte beobachten, wie eine ihm unbekannte männliche Person das Haus verließ und mit einem hellen Kleinwagen, besetzt mit einer weiteren Person, flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden.

Im Laufe des Nachmittags wurden durch zurückkehrende Bewohner zwei weitere Einbrüche in Einfamilienhäuser in Winterspelt, Ortsteil Eigelscheid, In der Straße Im Brühl und in der Hauptstraße von Leidenborn festgestellt.

Auch in Winterspelt und Leidenborn hatten Zeugen im fraglichen Tatzeitraum und Nahbereich der angegangenen Häuser einen hellen Kleinwagen mit augenscheinlich französischen Kennzeichen beobachten können. Das Fahrzeug sei mit zwei männlichen Personen besetzt gewesen.

In allen drei Fällen hatten es die Täter auf Bargeld und Schmuck abgesehen.

Am späten Nachmittag wurde dann noch ein versuchter Einbruch in ein Wohnhaus in Lützkampen in der Straße "Bornwiese" gemeldet. Es wird angenommen, dass diese Tat im Zusammenhang mit den drei weiteren Einbrüchen stehen dürfte.

Zeugen, welche insbesondere am Dienstag, den 26.09.2023, im Zeitraum zwischen 10.00 - 14.00 Uhr in den betroffenen Ortschaften verdächtige Beobachtungen getroffen haben und/oder denen - auch in den Nachbarorten - ein heller Kleinwagen mit französischen Kennzeichen aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden, Tel.: 06551-9420 oder per Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell