Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Versuchter Einbruch, Zeugen gesucht!

Kehl (ots)

Durch ihre hohe Aufmerksamkeit konnte eine Frau am Montag einen Einbruch in ihr Haus über die geöffnete Terrassentüre verhindern. Gegen 16 Uhr bemerkte die Bewohnerin eine männliche Person vor ihrem Haus in der Endgasse und hörte kurz drauf Geräusche an der Insektenschutztür im Wohnzimmer. Um nach dem Rechten zu sehen öffnete die Frau die Türe und erblickte dabei einen ihr unbekannten Mann. Der Unbekannte rannte daraufhin um das Haus auf die Straße und flüchte nach Aussagen von Zeugen mit einem Fahrrad Richtung Friedhof. Trotz einer Fahndung der Polizei Kehl konnte der Geflüchtete nicht gefasst werden. Der Mann wurde als zirka 180 cm groß mit einer schlanken Figur und blonden Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein blaues T-Shirt. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Geflüchteten geben können sich unter der Rufnummer 07851 893-0 zu melden. /jo

