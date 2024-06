Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Adelberg - Motorradfahrerin schwer verletzt

Ein Autofahrer übersah das Kraftrad am Dienstag bei Adelberg.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Landstraße 1225 zwischen Holzhausen und Unterberken. Der 38-Jährige fuhr mit seinem VW an die Einmündung zur K1451 heran. Von dort aus wollte er in die Straße in Richtung Schorndorf abbiegen. Dabei übersah er wohl die Motorradfahrerin. Die 17-Jährige kam von rechts aus Wangen und wollte auch in Richtung Schorndorf fahren. Der Pkw stieß mit der Yamaha der Bikerin zusammen. Dabei wurde die junge Frau von ihrem Motorrad geschleudert. Sie kam samt Zweirad in der Böschung neben der Straße zum Liegen. Bei dem Unfall erlitt der 17-Jährige schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die nicht mehr fahrbereite Yamaha musste abgeschleppt werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

