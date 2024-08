POL-KR: Brand auf der Violstraße: Verdächtiger gestellt

Krefeld (ots) - Auf der Steinstraße wurden elf Pkw zerkratzt. Die Autos parkten am Straßenrand in dem Abschnitt zwischen Dionysiusstraße und Sankt-Anton-Straße. Die Kratzer befanden sich auf der dem Gehweg zugewandten Seite. Die Polizei sucht nach Zeugen. Tatzeit war zwischen Montag, dem 19. August 2024 ab 20 Uhr und dem darauffolgenden Tag bis 8 Uhr morgens. Hinweise bitte unter 02151 6340 oder an ...

