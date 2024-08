Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Einbruch: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

Am Samstag (17. August 2024) beobachtete ein Zeuge um kurz nach 1 Uhr einen Einbruch in ein Restaurant auf der Blumentaltstraße. Der Täter sei bereits auf einem Fahrrad geflüchtet. Vor Ort fanden die Beamten eine eingeschlagene Scheibe in der Fensterfront vor. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 31-jähriger Mann, auf den die zuvor angegebene Täterbeschreibung passte, auf seinem Fahrrad angetroffen und kontrolliert werden. Als mögliches Diebesgut stellten die Beamten einen Laptop sowie Getränkeflaschen und -dosen sicher. Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (157)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell