Polizei Hagen

POL-HA: LKW-Fahrer begeht trotz Zeugen Verkehrsunfallflucht

Hagen-Mitte (ots)

Obwohl ein Zeuge einen LKW-Fahrer nach einem Unfall ansprach, flüchtete dieser am Montag (06.05.) von der Unfallstelle. Um 17.20 Uhr fuhr der LKW von der Hochstraße kommend rückwärts in die Spinngasse. Dabei stieß der Fahrer gegen zwei Begrenzungspfosten. Der Mann sei nach Angaben des Zeugen nach dem Unfall ausgestiegen, um den umgeknickten Pfosten von seinem Fahrzeug zu "befreien". Er habe dem Zeugen gesagt, dass er zuerst in der Fußgängerzone ausladen wolle. Etwa 20 Minuten später habe der LKW die Straße jedoch wieder verlassen. Der Fahrer habe sich entgegen seiner Äußerung nicht gekümmert. Der Zeuge habe noch laut gepfiffen, um den Fahrer aufzuhalten. Dieser sei jedoch in Richtung Bergischer Ring davongefahren. Er sei etwa 30 Jahre alt gewesen und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Bei dem LKW handelte es sich um ein Fahrzeug der Marke MAN in blau. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell