Polizei Hagen

POL-HA: Zwei 18-Jährige mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen: Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Hagen-Altenhagen (ots)

Während der Verkehrsdienst der Hagener Polizei am Montag (06.05.) Geschwindigkeitsüberwachungen auf der Eckeseyer Straße durchführte, wurden die Beamten um 20.55 Uhr Zeugen eines augenscheinlich verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Ein Mercedes und ein Fiat fuhren in der Dämmerung und bei dichtem Verkehr auf der regennassen Fahrbahn mit stark überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander in Richtung Bahnhof. Augenscheinlich versuchten beide Fahrzeugführer sich nicht von dem jeweils anderen überholen zu lassen und somit an "vorderer Stelle" auf dem jeweiligen Fahrstreifen zu sein.

Die Polizisten konnten den Fiat mit einem Lasermessgerät mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h bei zulässigen 50 km/h messen. Die Beamten stoppten die beiden 18- jährigen Hagener umgehend und kontrollierten sie. Aufgrund des Verdachts, dass die beiden jungen Erwachsenen ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen führten, beschlagnahmten die Einsatzkräfte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hagen die Führerscheine und die Autos der Hagener. Gegen beide Fahranfänger wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell