POL-PDLD: Offenbach - Ins Gesicht geschlagen

Am 24.09.2024 wurde der Polizei Landau gegen 18:50 Uhr eine Körperverletzung gemeldet, welche sich auf dem Jahrmarkt in Offenbach ereignet haben soll. Vor Ort gab der 26-jährige Geschädigte an, dass er von dem 34-jährigen Beschuldigten ins Gesicht geschlagen wurde. Grund hierfür soll gewesen sein, dass der 26-Jährige den 34-Jährigen am Vortag auf dem Jahrmarkt ausgelacht habe. Durch den Schlag wurde der 26-Jährige lediglich leicht verletzt. Der 34-Jährige entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Jahrmarkt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen.

