Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Einbruch in Firma Nr. 2

Hagenbach (ots)

In Hagenbach in der Perläckerstraße verschafften sich in der Nacht zum 23.09.24 unbekannte Täter Zutritt über ein gekipptes Fenster. Aus einer Kasse entnahmen der oder die Täter Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Ob ein Zusammenhang mit einem Einbruch in Neuburg besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell