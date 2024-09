Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Aufmerksamer Zeuge klärt Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 23.09.2024 konnte ein aufmerksamer Zeuge gegen 17:25 Uhr eine Verkehrsunfallflucht beobachten, welche sich in Landau in der Friedrich-Ebert-Straße ereignete. Hierbei wurde bei einem Einparkvorgang ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Dieser konnte im Nachgang ermittelt werden, es handelte sich um einen 22-jährigen VW-Fahrer. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

