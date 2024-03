Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Drogenfund führt zu Festnahme

Arnstadt, Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

-Kontrolle der Bundespolizei überführte Drogenkurier am Erfurter Hauptbahnhof-

Im Rahmen der Bestreifung der Bahnstrecke von Arnstadt in Fahrtrichtung Erfurt nahmen Bundespolizisten am gestrigen Abend starken Cannabisgeruch in der Nähe eines Reisenden wahr. Die Person gab an, eine derartige Substanz mit sich zu führen. Beim Öffnen des Rucksackes stieg derartiger starker Geruch auf, sodass die Polizisten insgesamt von einer größeren Menge ausgehen mussten. Das ganze Ausmaß wurde bei der Durchsuchung der Person, und seiner mitgeführten Sachen in der Dienststelle offengelegt. Währenddessen leistete er Widerstand gegen die vollstreckenden Beamten. Die nach seinen Angaben mitgeführten 60 Gramm Cannabis wurde um weitere Funde erweitert, die sich auch aus der Durchsuchung seiner Wohnung ergeben haben. Denn neben den über 70 Gramm Cannabisblüten konnten dem 25-jährigen Deutsche zudem Kokain und Haschisch zugeordnet werden. Darüber hinaus führte die Person zwei Messer, mit jeweils 4 und 9 cm langen Klingen, mit sich.

Nach Abschluss der Erstbearbeitung durch die Bundespolizei wurde die Person samt den Beweisstücken an die Landespolizeiinspektion Erfurt übergeben. Die Nacht hat der 25-Jährige in einer Gewahrsamszelle verbracht. Am heutigen Nachmittag soll die Vorführung bei Gericht erfolgen.

