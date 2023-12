POL-PDKO: Mülheim-Kärlich,Chateau-Renault: Einbruch in mehrere PKW

Andernach (ots) - Andernach, Hochstraße: In der Nacht vom 24.12.2023 auf den 25.12.2023 versuchte ein oder mehrere unbekannte Täter in der Hochstraße, in Andernach, in die Gaststätte "Ratskeller" einzubrechen. Der/die Täter versuchten die Türe aufzuhebeln, was nicht gelang. Hierbei verletzte sich mindestens ein Täter. Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die Hinweise zu den o.g. Tatgeschehen oder den Täter/n geben ...

mehr