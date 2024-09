Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW-Diebstahl - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, dem 25.09.2024, im Zeitraum von 23:50 bis 07:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus im Landauer Stadtteil Queichheim, in der Straße "Breiter Weg", ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände, unter anderem auch einen Fahrzeugschlüssel.

Nach der Tatausführung konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten.

Bei der Flucht entwendeten sie, mit dem zuvor gestohlenen Fahrzeugschlüssel, einen unmittelbar vor dem Wohnanwesen geparkten PKW. Bei dem PKW handelt es sich um einen weißen Mercedes-Benz C350d mit französischer Zulassung.

Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände dürfte sich auf einen Betrag von ca. 44 000 Euro belaufen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Polizei Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k43@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell