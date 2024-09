Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edesheim - Illegales Autorennen

Überrascht wurde gestern Nachmittag (25.09.2024, 15 Uhr) ein 19 Jahre alter Audifahrer aus dem Kreis DÜW an seiner Ausbildungsstätte in Landau von einem Besuch einer Polizeistreife. Zusammen mit einem 21 Jahre alten Kumpanen, der ebenfalls mit seinem Audi A3 am Morgen (25.09.2024, 07.35 Uhr) unterwegs war, sollen die beiden Verkehrsrowdys bei der Fahrt zur Arbeit auf der A65, Höhe der Raststätte Pfälzer Weinstraße West (Fahrtrichtung KA) mehrere Verkehrsteilnehmer durch ihre Fahrweise gefährdet haben. U.a. hätten sie sich ein Wettrennen geliefert, wobei sie Fahrzeuge rechts überholt und so massiv geschnitten hätten, dass eine Autofahrerin eine Vollbremsung hinlegen musste, um einen größeren Verkehrsunfall zu verhindern. Weitere Zeuge berichteten, dass sie sogar den Standstreifen zum Überholen benutzt und dabei eine Vielzahl von Autofahrern genötigt und gefährdet hätten. Beide Raser konnten im Laufe des Vormittags ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren u.a. wegen illegalem Autorennen eingeleitet. Derzeit wird geprüft, ob deren Fahrerlaubnis beschlagnahmt wird. Verkehrsteilnehmer, die gestern Morgen durch die Fahrweise der beiden jungen Männern gefährdet wurden oder Zeugen, die das Verhalten beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

