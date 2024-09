Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim/Bellheim - Betrunkener LKW-Fahrer

Herxheim/Bellheim (ots)

Am 25.09.2024 wurde der Polizei Landau gegen 15:20 Uhr ein LKW-Fahrer gemeldet, welcher sich in Herxheim nach dem Weg nach Bellheim erkundigte. Der LKW-Fahrer soll hierbei stark nach Alkohol gerochen haben. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte besagter LKW in Bellheim vor einer Firma festgestellt und kontrolliert werden. Die eingehende Meldung konnte bestätigt werden, ein beim 37-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 2,1 Promille. Daher wurde dem LKW-Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

