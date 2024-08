Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Autofahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (05.08.2024), gegen 7 Uhr, missachtete ein 46-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Wollstraße/Bliestraße die Vorfahrt einer 63-Jährigen. Beide Autofahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

